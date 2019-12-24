Гражданам напоминают: истекает срок уплаты налога на имущество

Гражданам напоминают: истекает срок уплаты налога на имущество

Государственная налоговая служба информирует всех налогоплательщиков о том, что 25 декабря наступает крайний срок уплаты налога на имущество. Поскольку 25 декабря был объявлен выходным днём, оплату можно осуществить до 26 декабря.

Налог должны оплатить физические лица, являющиеся собственниками недвижимого имущества, предназначенного для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его долей, общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь которых равна 120 кв. м и более.

В случае если налог на недвижимость не будет выплачен в срок, за каждый день задержки будет начисляться пеня в размере 0,0329% в сутки. Дополнительную информацию по этому поводу можно узнать, позвонив по номеру: 0 8000 1525. Звонок бесплатный.

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