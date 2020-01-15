Налоги и сборы можно будет оплачивать онлайн

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Налогоплательщики смогут оплачивать налоги и сборы онлайн. Об этом сообщила сегодня Государственная налоговая служба (ГНС), которая уточнила, что это станет возможным после запуска новой электронной услуги «Единый счет».

Как уточнили в ГНС, новая услуга будет подключена к правительственной службе электронных платежей MPay и позволит оплачивать все налоговые обязательства посредством единого платежа. Чтобы воспользоваться услугой, налогоплательщики должны совершить несколько шагов: получить доступ к информационной системе «Текущий счет налогоплательщика», нажать кнопку оплаты MPay в интерфейсе услуги «Единый счет» и ввести номер платежной накладной, выбрав способ оплаты банковской картой.

Опция интернет-бэнкинга будет доступна после того, как банки настроят свои информационные системы. Услуга будет доступна всем налогоплательщикам, имеющим доступ к электронным налоговым службам и использующим услугу «Единый счет» в информационной системе «Текущий счет налогоплательщика», пишет moldpres.md.