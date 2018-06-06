Налёт на столичную автозаправку: угрожая сотрудникам, разбойники забрали около 40 тысяч леев

Налёт на столичную автозаправку: угрожая сотрудникам, разбойники забрали около 40 тысяч леев

Преступников пока не удалось поймать.

По словам представителей полиции, инцидент произошёл вчера ночью, 5 июня, на улице Петрикань в столичном секторе Рышкановка.

Группа людей ворвалась на АЗС с целью хищения имущества. Угрожая сотрудникам автозаправки, которые находились на тот момент на работе, разбойникам удалось обчистить кассовый аппарат и забрать 38 000 леев, пишет impacttv.md.

Полиции не удалось задержать налётчиков. Органы правопорядка расследует это дело.

Разбойникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

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