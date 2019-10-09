Наладили незаконный канал миграции молдаван в Чехию: один из членов ОПГ задержан

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53-летний член преступной группировки, проживающий в Бричанском районе, был арестован по подозрению в организации незаконной миграции граждан в Чешскую Республику.

В результате расследований, проведённых сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми Национальной следственной инспекции совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было установлено, что в течение 2018-2019 гг. члены группы организовали незаконную миграцию в Чешскую Республику 30 граждан в возрасте от 30 до 55 лет. За работу, на которую отправлялись жертвы, подозреваемые обещали платить 500-700 евро ежемесячно.

Так, члены преступной группы под предлогом работ в сфере сельского хозяйства доставляли пострадавших в Чешскую Республику, однако жертвы обещанных выплат не получали. Через некоторое время их выслала из страны чешская полиция, обнаружив поддельные румынские удостоверения личности, изготовленные членами ОПГ.

В результате действий, предпринятых сотрудниками правоохранительных органов, 3 октября один из подозреваемых был задержан. При обыске в его доме нашли документы о депортации некоторых потерпевших. Также была обнаружена подпольная линия по изготовлению металлических изделий.

В данном случае было возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми. Подозреваемый был задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, мужчине грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.