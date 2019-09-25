Наладил работу казино в “свою пользу”: госслужащий обязан вернуть государству около 6 млн. леев

0

25 сентября в Генеральной прокуратуре объявили о сдвигах в уголовном деле в отношении фальсификации публичных документов работником аппарата парламента. Ущерб для государственного бюджета составил около 6 млн. леев.

В частности, речь идёт о внесённых в закон изменениях, которые позволили обвиняемому вдвое сократить расходы на содержание казино в течение полугода. Таким образом, на основе собранных доказательств, через двадцать дней после уведомления, представленного парламентом, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на имя госслужащего.

Несмотря на то, что обвиняемый избежал наказания в 2015 году, прокуроры обжаловали решение суда, и дело было дважды направлено на повторное рассмотрение. Так, в сентябре 2019 года чиновника обязали вернуть в государственный бюджет сумму около 6 миллионов леев.