Накосячил и в кусты: водитель иномарки провалился в водосточный канал в Бачое и сбежал с места ДТП (ВИДЕО)

Накосячил и в кусты: водитель иномарки провалился в водосточный канал в Бачое и сбежал с места ДТП (ВИДЕО)

Рано утром органы правопорядка обнаружили в одном из водосточных каналов вблизи коммуны Бачой перевернувшийся автомобиль.

В результате проверок полицейские установили, что человек, на чьё имя зарегистрировано данное транспортное средство, находится за границей. Стоит отметить, что в результате аварии автомобиль получил серьёзные технические повреждения. Органам правопорядка предстоит идентифицировать водителя, который угодил в водосточный канал и скрылся с места ДТП, пишет canal3.md.

Если полицейским удастся задержать горе-водителя, то ему грозит лишение прав на вождение на срок до 3 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md