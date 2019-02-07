Накосячил и в кусты: водитель иномарки провалился в водосточный канал в Бачое и сбежал с места ДТП (ВИДЕО)

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Рано утром органы правопорядка обнаружили в одном из водосточных каналов вблизи коммуны Бачой перевернувшийся автомобиль.

В результате проверок полицейские установили, что человек, на чьё имя зарегистрировано данное транспортное средство, находится за границей. Стоит отметить, что в результате аварии автомобиль получил серьёзные технические повреждения. Органам правопорядка предстоит идентифицировать водителя, который угодил в водосточный канал и скрылся с места ДТП, пишет canal3.md.

Если полицейским удастся задержать горе-водителя, то ему грозит лишение прав на вождение на срок до 3 лет.