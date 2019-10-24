Накипело! Кишинёвцев призывают бороться за столицу и идти на выборы (ВИДЕО)

Кишиневцы, проживающие в столице долгие годы, искренне не понимают тех, кому безразлична судьба города и кто не принял участие в выборах генерального примара муниципия в прошлое воскресенье. Они призывают горожан не быть равнодушными и исполнить свой гражданский долг 3 ноября, во втором туре выборов, отдав свой голос за того, кому они доверяют. Соответствующий опрос был проведён журналистами телеканала Accent TV.

– Молодежь не ходит голосовать. Голосуют в основном люди, которым за 50 и которые понимают, что город должен процветать, что город должен вновь стать «цветком из камня». Сейчас Кишинёв – это уже не тот город.

– Лично я на каждые выборы хожу с тех пор, как получила право голоса. Я думаю, что люди глубоко разочарованы в том, что происходит в стране, к сожалению. Молодежь не видит никакой перспективы, поэтому и не приходит голосовать, не исполняет свой гражданский долг, который все должны исполнять.

– Примар должен любить город, должен жить здесь. Не так, как некоторые – живут в Венгрии или Германии, делая вид, что хотят нам здесь сделать хорошо. Надо с нами жить, с нами купаться и в хорошем, и в плохом. С нами дышать этим воздухом, с нами ходить по этим улицам.

– Приезжайте сюда, люди! Сделайте здесь что-нибудь, а не там, за границей! С одной стороны, люди никому не верят, а с другой стороны – многие безразличны ко всему. Они думают, что за них кто-то всё сделает, но никто не будет делать за них. Если мы сами не сделаем ничего в Молдове, в Кишинёве, в районах страны, никто не приедет из-за границы и не сделает за нас ничего.

– У нас в городе много бытовых вопросов. Их должен решать примар. Для этого мы его выбираем, ему за это платят, и для этого он сидит в примарии, и получает каждый месяц зарплату из наших налогов.

– Порядка нет, и не было последние годы. Изуродовали город прекрасный. Конечно, надо идти на выборы.

– Надо исполнять свой гражданский долг. Это законом написано, что надо исполнять, – призывают жители столицы.