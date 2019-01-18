Наказан за справедливость: переходивший дорогу мужчина сделал замечание водителю, за что был избит (ВИДЕО)

Наказан за справедливость: переходивший дорогу мужчина сделал замечание водителю, за что был избит (ВИДЕО)

На одной из улиц столицы пожилой мужчина средь бела дня получил несколько ударов от автохама. Водителю не понравилось, что пешеход сделал ему замечание и решил выразить своё негодование с помощью кулаков.

Неприятный инцидент, который произошёл на перекрёстке бульваров Дачия и Куза-Водэ в секторе Ботаника, попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина вместе с другими пешеходами переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. Ему не понравилось, что один из водителей встал прямо на пешеходном переходе, перегородив таким образом проход, и он решил сделать автохаму замечание. Однако дерзкому водителю не хватило аргументов в свою защиту, поэтому он решил напасть на старика с кулаками.

В итоге пожилой мужчина получил перелом носа и сотрясение, пишет publika.md.

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