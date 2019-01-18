Наказан за справедливость: переходивший дорогу мужчина сделал замечание водителю, за что был избит (ВИДЕО)

0

На одной из улиц столицы пожилой мужчина средь бела дня получил несколько ударов от автохама. Водителю не понравилось, что пешеход сделал ему замечание и решил выразить своё негодование с помощью кулаков.

Неприятный инцидент, который произошёл на перекрёстке бульваров Дачия и Куза-Водэ в секторе Ботаника, попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина вместе с другими пешеходами переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. Ему не понравилось, что один из водителей встал прямо на пешеходном переходе, перегородив таким образом проход, и он решил сделать автохаму замечание. Однако дерзкому водителю не хватило аргументов в свою защиту, поэтому он решил напасть на старика с кулаками.

В итоге пожилой мужчина получил перелом носа и сотрясение, пишет publika.md.