Наказан за долг: хозяин квартиры в Италии выстрелил в голову молдаванину за неуплату аренды жилья

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Проживающий в итальянском городе Турин 27-летний гражданин Молдовы был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии после того, как получил выстрел в голову от хозяина квартиры, которую снимал.

Инцидент произошёл вчера вечером на одной из улиц Турина, передаёт protv.md. По данным итальянской прессы, 27-летний молдаванин снимал квартиру в этом городе около года. Между хозяином квартиры и нашим соотечественником происходили постоянные конфликты, а причиной всегда становилась несвоевременная оплата за аренду жилья.

Вчера вечером между мужчинами вновь вспыхнула ссора, в результате которой разъярённый итальянец схватил оружие, которым владел на законном основании, и выстрелил три раза в квартиросъёмщика. Одна пуля, к несчастью, попал ему в голову. По словам врачей, пуля застряла в черепе, а состояние пациента – критическое.

Стрелявший гражданин Италии был задержан, ему грозит уголовное наказание за покушение на убийство.