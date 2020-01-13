«Найдём решение для каждой проблемы»: Чебан провёл приём граждан (ФОТО)

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Генеральный примар Ион Чебан сегодня провёл приём жителей столицы. Градоначальник выслушал проблемы, с которыми граждане сталкиваются годами, многим из них не вняли предыдущие местные власти, некоторые чиновники даже пренебрегали ими.

Речь идёт о строительстве, остановленном без причины, социальной помощи, образовательных проектах и многом другом.

Поражает факт, что до сих пор люди стучали в закрытые двери. Для каждой ситуации мы найдём решения индивидуально, – отметил он на своей странице в соцсети.