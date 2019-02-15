Найдено тело пропавшего месяц назад жителя Григориополя

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Житель села Спея Григориопольского района на окраине села, в овраге возле дамбы, обнаружил труп мужчины. В нём опознали без вести пропавшего Константина Крыжановского, жителя села Бычок.

Мужчина, страдающий психическим расстройством, ушёл из дома 22 января и пропал. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пропавший страдал шизофренией, ранее неоднократно уходил из дома.

Внешние признаки насильственной смерти на теле мужчины отсутствовали. В настоящее время ведётся проверка обстоятельств и причин гибели мужчины.