Найденный в лесу на Чеканах череп принадлежал мужчине: на месте обнаружены и его вещи (ВИДЕО)

По данным полиции, в лесу были также найдены другие кости, принадлежащие мужчине, который скончался приблизительно год назад.

Хозяин собаки, которая нашла в лесу на Чеканах человеческий череп, рассказал, что в тот день они с супругой выгуливали своего четвероногого друга. В один момент собака резко побежала вглубь леса. Мужчина побежал за ней и обнаружил, что пёс привел его к черепу. Мужчина был шокирован находкой.

– Не каждый день видишь человеческий череп. Я заметил, что череп выглядел свежим и на нём были ещё волосы, – рассказал он.

По данным полиции, найденные кости принадлежали мужчине, который скончался приблизительно год назад. Правоохранители также обнаружили в лесу некоторые вещи жертвы, информация о которых пока не оглашается.

Напомним, что кошмарная находка была сделана вчера в лесу на Чеканах. Охотничья собака во время прогулки с хозяином обнаружила человеческий череп и фрагмент руки.