Найденный мёртвым в озере Гидигич оказался парнем, которого разыскивали родители около месяца

Найденный мёртвым в озере Гидигич оказался парнем, которого разыскивали родители около месяца

Молодой человек был найден мёртвым в озере Гидигич. Речь идёт о 21-летнем Дмитрии Санду, которого около месяца разыскивали родители.

Родители сообщили в полицию о том, что их сын ушёл из дома 29 января и не вернулся. Отчаявшись, они обратились за помощью и к общественности и опубликовали пост в интернете, пишет unimedia.md. Но, к сожалению, молодой человек был найден мёртвым в озере Гидигич. Экспертиза показала, что на его теле нет признаков насильственной смерти.

Полиция расценивает этот случай как самоубийство. Молодой человек оставил в съёмной квартире прощальную записку, в которой просил его не искать.

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