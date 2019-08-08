Найденный мёртвым в колодце Гратиешт мужчина оказался бывшим депутатом Рады: его убийцам грозит пожизненное заключение

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Двум гражданам Украины грозит пожизненное заключение за умышленное убийство депутата Верховной Рады Украины, совершённое на территории Молдовы.

Напомним, что труп мужчины с признаками насильственной смерти был найден в мае прошлого года в колодце у коммуны Гратиешты. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а сегодня, 8 августа Прокуратура муниципия Кишинёв объявила о завершении уголовного преследования в отношении одного из подозреваемых и передачи его в суд.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках уголовного преследования была установлена личность погибшего. Им оказался гражданин Украины и бывший депутат Верховной Рады Житомирского региона.

Согласно материалам дела, ныне погибший прибыл в Кишинёв 15 мая для того, чтобы встретиться с предполагаемыми убийцами, которые также являются гражданами Украины. Их встреча должна была состояться в секторе Ботаника. Бывший депутат сел к подозреваемым в машину, после чего они заехали на трассу Кишинёв-Бельцы. Затем подозреваемые задушили жертву, а, чтобы скрыть следы преступления, бросили его тело в колодец, расположенный вблизи Гратиешт.

Сразу после убийства мужчины покинули территорию Республики Молдова. Однако прокурорам всё же удалось идентифицировать личности подозреваемых и раскрыть преступление, после чего они были объявлены в международный розыск. Спустя месяц один из предполагаемых убийц был задержан в Бельгии и экстрадирован в Молдову для привлечения к ответственности. А его сообщник всё ещё находится в розыске.

Задержанный отказался признавать свою вину и не стал давать показания. Однако, по данным прокуроров, убийство было спланировано заранее, подозреваемые тщательно спланировали план преступления, заманив жертву на территорию соседнего государства. Таким образом, они надеялись, что правоохранители не смогут выйти на их след и им удастся избежать уголовной ответственности за убийство.