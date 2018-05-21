Найдена голова девушки, убитой и расчлененной в Грэтиештах

Отсутствовавшая часть тела несчастной 20-летней жительницы Крикова была обнаружена примерно в ста метрах от того места, где была найдена сумка с трупом.

Согласно источнику портала deschide.md, голова была найдена после допроса подозреваемого в убийстве, 32-летнего мужчины. Сообщается, что он признал свою вину.

Ранее мужчина был задержан на 72 часа. Сегодня прокуроры должны потребовать от суда мандата на его предварительный арест.

Напомним, 20-летняя девушка по имени Диана 12 мая поехала в Ставчены на празднование дня рождения, и более не вернулась домой. На второй день встревоженные родственники объявили ее в розыск. И лишь спустя неделю после исчезновения, 19 мая, ее труп обнаружили в сумке на берегу озера в Грэтиештах.