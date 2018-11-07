Найден мужчина, пропавший по дороге из Москвы в Кишинёв

Молдаванин, который возвращался на родину из Москвы, но сошёл с автобуса под Киевом и пропал, был найден сотрудниками украинской полиции, сообщает protv.

По имеющимся данным, 39-летний мужчина находится в психиатрической клинике в одном из городов Украины. Пока неясно, как он туда попал.

Напомним, что мужчина пропал неделю назад по дороге из Москвы в Кишинёв. Он попросил водителя остановиться недалеко от Киева, вышел из автобуса и не вернулся. Родственники мужчины обратились в полицию с просьбой найти пропавшего.