Жительница столицы попыталась пересечь границу по поддельным правам: что из этого вышло

Жительница столицы попыталась пересечь границу по поддельным правам: что из этого вышло

Сотрудники Пограничной полиции задержали на КПП “Паланка” женщину-водителя, которая управляла транспортным средством по поддельным правам. Гражданка Молдовы признала, что ранее приобрела документ у неизвестного лица.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. На выезде из страны был остановлен автомобиль Nissan Qashqai, за рулём которого находилась 25-летняя жительница столицы. Она передала для проверки документы, необходимые для получения разрешения на пересечение государственной границы. Среди них пограничники обнаружили водительские права, выданные болгарскими властями, с признаками подделки.

Было установлено, что женщина получила документ с помощью гражданина Румынии. Чтобы продолжить поездку, за руль авто пришлось посадить пассажира, у которого имелись действительные права.

Сотрудники Пограничной полиции продолжают расследование.

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