Наибольшее количество случаев гриппа зарегистрировано в Кишинёве

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В большинстве случаев от гриппа пострадали жители Кишинёва и Бельц. Так, из 270 случаев, зарегистрированных на прошлой неделе, 156 относятся к столице. С таким заявлением выступила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Алёна Сербуленко.

Всего 27 административных территорий вовлечены в эпидемический процесс. В то же время в некоторых районах до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом, – заявила госсекретарь.

По словам директора муниципальной детской инфекционной больницы Людмилы Быркэ, всплеск простудных заболеваний связан, в первую очередь, с тем, что температуры в этом году понизились раньше, чем в другие годы. По её словам, наиболее чувствительны к вирусам и инфекциям дети, в особенности до 3- лет.

Тем не менее, по словам и.о. директора НАОЗ Николая Фуртуна, эпидемиологическая ситуация с гриппом в стране имеет среднюю интенсивность. Сложившаяся ситуация не сложнее, чем в предыдущие годы, передаёт deschide.md.