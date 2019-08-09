Наибольшее количество пересечений границы зарегистрировано на КПП “Леушены”

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В пунктах пересечения поток лиц составил 72 316. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 38 239.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 40 634 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 782.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 14 479 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 309 пересечений,

КПП «Тудора» – 5 427 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 370 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 234 пересечения,

КПП «Атаки» – 4 928 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 757 пересечений,

КПП «Паланка» – 4 583 пересечения.