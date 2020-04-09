Находящийся на карантине город Штефан-Водэ сняли с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

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Министерство внутренних дел опубликовало видеоролик, снятый с помощью дрона, на котором показали, как выглядит находящийся сейчас на карантине город Штефан-Водэ.

На кадрах видно, что улицы города непривычно пустые, а транспортные средства перенаправляют. У въезда в Штефан-Водэ размещён специальный пункт. Полицейские, спасатели и военнослужащие контролируют движение транспорта и граждан.

Напомним, что 1 апреля в Штефан-Водэ был введён карантин в связи с распространением COVID-19. Такое решение было принято комиссией по ЧС после того, как в городе было зарегистрировано большое число инфицированных.

Ранее мы сообщали, что с сегодняшнего дня в селе Талмаза Штефан-Водского района также введён карантин.

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