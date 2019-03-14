Находящегося 6 лет в международном розыске молдаванина “сдали” нерабочие фары

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28-летний гражданин Молдовы, разыскиваемый властями Австрии, попал в руки полицейский Брашова по воле случая.

Экипаж дорожной полиции остановил мужчину возле населённого пункта Гимбав, так как на его машине не работала одна из фар, передает newsbv.ro. Во время проверки документов правоохранительные органы установили, что австрийские власти выдали ордер на арест на имя водителя еще в 2013 году за многочисленные кражи из домов, автомобилей и фирм.

Сотрудники прокуратуры при Апелляционной палате Брашова взяли это дело и потребовали во вторник временного ареста гражданина Молдовы, а суд распорядился выдать ордер на 15 дней. Суд также назначил 26 марта сроком, до которого прокурор представит европейский ордер на арест.