Находившаяся в розыске госдолжница попалась на краже телефона в столице (ВИДЕО)

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Следователи инспектората полиции сектора Чеканы задержали 26-летнюю женщину из Глодянского района, подозреваемую в краже мобильного телефона, стоимость которого составляет 13 000 леев.

По данным пресс-службы столичной полиции, в дежурную часть обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что, находясь в продуктовом магазине на улице Мария Драган, он на несколько секунд оставил телефон Xiaomi 9 T без присмотра, а когда вернулся, не нашёл его.

В результате следственных мероприятий подозреваемая была идентифицирована, а украденный телефон нашли в её доме. Девушка отдала его правоохранителям добровольно. Вскоре имущество будет передано законному владельцу.

Девушку сопроводили в участок, где она признала свою вину. Правоохранители выяснили, что задержанную разыскивает инспекторат полиции Единец как госдолжницу.