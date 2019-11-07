Находившийся в международном розыске адвокат добровольно сдался Центру антикоррупции

0

Столичный адвокат был арестован вчера вечером сотрудниками НАЦ в рамках дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Мужчина добровольно сдался правоохранительным органам.

Нарушитель был объявлен в международный розыск как автор и соучастник преступной схемы, в результате которой был нанесён значительный ущерб одному из крупнейших банковских учреждений в Молдове. В частности, мужчина подозревается в том, что вместе с заинтересованными лицами сфальсифицировал процедуру выборов в руководящие органы банка с целью получения материальной выгоды. В результате сильно пострадали многие акционеры учреждения, пишет today.md.

Антикоррупционная прокуратура выдвинула два обвинения против задержанного: по факту отмывания денег и незаконного присвоения имущества другого лица. Ранее адвоката объявили в международный розыск, однако мужчина скрывался от правоохранительных органов. Вчера он добровольно сдался и был задержан на трое суток. Если его признают виновным, адвокату грозит до 15 лет тюрьмы.