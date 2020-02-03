Находившегося в Ухане гражданина Молдовы эвакуировали во Францию

Находившегося в Ухане гражданина Молдовы эвакуировали во Францию

Гражданин Молдовы, который находился в китайском городе Ухань, был вчера эвакуирован чартерным рейсом в город Истр, Франция.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило, что благодаря усилиям посольства Республики Молдова в Пекине в сотрудничестве с дипломатическими миссиями Румынии и Франции, гражданин Молдовы, который находился в городе Ухань, эпицентре эпидемии коронавируса, был благополучно эвакуирован чартерным рейсом в город Истр, Франция.

После прибытия на территорию Франции все пассажиры самолёта были помещены на карантин на 15 дней. По окончании карантинного периода гражданин Республики Молдова сможет покинуть Францию и вернуться домой, если у него не проявятся симптомы инфекции, передаёт protv.md.

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