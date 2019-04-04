Находчивый молдаванин хотел провезти через границу сигареты, спрятанные в колёсах автомобиля (ФОТО)

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Гражданин Молдовы был арестован 3 апреля за попытку незаконно провезти крупную партию сигарет в Германию. Инцидент был зафиксирован в пункте пропуска “Леушены”.

36-летний водитель грузовика перевозил 2 автоплатформы и микроавтобус, передаёт publika.md. В колёсах транспортных средств, а также в бардачке микроавтобуса таможенники нашли несколько блоков сигарет.

Контрабанда была найдена в результате сканирования грузовика. Всего было изъято 25 800 сигарет различных марок с акцизными марками Республики Молдова. Нарушителю грозит штраф в размере до 4 500 леев.

Ещё один похожий инцидент произошёл 4 апреля. Нарушитель попытался вывезти из страны 7 000 незадекларированных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в нескольких тайниках в грузовике: в бардачке, воздушном фильтре и аккумуляторном отсеке.

Оба случая расследуют органы правопорядка.