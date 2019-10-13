Наглый пассажир обманул таксиста, не заплатив за поездку от Кишинёва до Чок-Майдана

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Водитель одной из столичных служб такси стал жертвой обмана в Гагаузии.

Как сообщил пострадавший органам правопорядка, к нему в Кишинёве обратился неизвестный клиент с предложением совершить поездку в село Чок-Майдан. По прибытию в село в ночь с 11 на 12 октября мужчина отказался оплачивать поездку, выпрыгнул из машины и скрылся в неизвестном направлении. Стоимость поездки на такси из Кишинева в Чок-Майдан составляет порядка 500-600 леев, передаёт gagauzinfo.md.

Полиция по жалобе таксиста устанавливает личность злоумышленника.