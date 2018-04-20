Наглый карманник, ограбивший пассажирку маршрутки, попал на видео

Полицейские сектора Рышкановка разыскивают мужчину на видеозаписи ниже, который подозревается в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 4 апреля во время поездки на маршрутке номер 134 он изъял из сумки 60-летней женщины кошелёк, в котором находились обручальное кольцо, деньги, а также банковские карты, с которых впоследствии были сняты деньги. Общий ущерб, причинённый жертве, составил 6500 леев.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 4 лет тюремного заключения или штраф от 27500 до 67500 леев.

Всех, кто узнал мужчину на видео, просят сообщить об этом по телефонам: 079799002, 067585839 или 112. Конфиденциальность гарантируется.