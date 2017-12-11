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Наглые автоворы украли у приднестровца автомобиль и запчасти к автобусу

Наглые автоворы украли у приднестровца автомобиль и запчасти к автобусу

Инцидент произошел в городе Каменка.

Там ранее сидевший мужчина задумал новое преступление и привлек к нему двух несудимых товарищей. Ранним утром подъехав к автотранспортной базе, они, обманув охранника, вывезли с нее неисправный микроавтобус Volkswagen LТ-46. Решив, что этого мало, они отправились домой к хозяину украденной машины.

— Во двор мирно спящего сельчанина они проникли через калитку. Похитив с автобуса «ПАЗ» запчасти, скрылись. Имущественный ущерб, причинённый потерпевшему, составил 55 тысяч приднестровских рублей, — сообщили в МВД Приднестровья.

Подозреваемых в совершении преступления вскоре нашли и задержали. Ими оказались дубоссарцы 35 и 26 лет, а также 27-летний житель Григориопольского района. На них заведено уголовное дело.

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