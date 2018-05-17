Наглую кражу в Гагаузии раскрыли по горячим следам

15 мая в дежурную часть ИП Чадыр-Лунга поступило телефонное сообщение от жительницы села Копчак с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые, воспользовавшись ее отсутствием в период с 17 по 20 апреля 2018 года, проникли на территорию ее хозпристройки, расположенной на территории домовладения, откуда тайно похитили электроинструменты на общую сумму 10 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, благодаря совместным усилиям и профессионально проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудниками отдела расследований преступлений Инспектората полиции Чадыр-Лунга, данное преступление было раскрыто «по горячим следам» в течение суток. Преступник был установлен и задержан, им оказался 20-летний односельчанин потерпевшей.

По данному факту решается вопрос о начале уголовного преследования, по элементам преступления предусмотренных ст. 186 УК РМ (кража). Также в настоящий момент проводятся мероприятия по проверке данного лица на причастность к совершению других преступлений.