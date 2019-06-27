Наглости не занимать: в столице маршрутчик выехал на встречную полосу и заблокировал движение (ВИДЕО)

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Наглое поведение маршрутчика попало на видеорегистратор одного из участников дорожного движения. Водитель общественного транспорта выехал на встречную полосу и заблокировал дорожное движение.

На кадрах видно, что маршрутчик выезжает на встречную полосу, тем самым блокирует на ней дорожное движение. Вернуться на свою полосу ему не удаётся из-за интенсивного движения, а дорогу ему уступать другие водители не желают, пишет protv.md. Инцидент произошёл вчера, 26 июня, на улице Измаил.

По словам автора видео, водитель микроавтобуса, постояв немного, вышел и стал кричать на двигавшегося по своей полосе водителя. Он стал доказывать свою невиновность, утверждая, что виноват водитель троллейбуса, который его «подрезал».