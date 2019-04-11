Наглость не знает границ! Попшой: То, что мы вообще пришли, – уже прогресс

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“Скажите “спасибо”, что мы вообще пришли”, – примерно так следует трактовать слова вице-председателя партии “Действие и солидарность” Михая Попшоя. Журналисты попытались узнать у него, почему лидеры “АКУМ” Майя Санду и Андрей Нэстасе не явились на сегодняшнюю встречу с руководством ПСРМ. Попшой дал понять, что ничего страшного в этом нет.

– Думаю, что в условиях, которые есть сегодня, когда уровень доверия равен нулю, а также учитывая некоторые декларации, которые звучат на пресс-конференциях и телепередачах, тот факт, что дошло до этой встречи, если вы хотите узнать мое мнение, – уже существенный прогресс, – сказал он.

Попшой также дал понять, что ранее они “снизошли” до встречи с президентом, хотя не были обязаны это делать.