Наглость без границ: в столице мужчина и две женщины средь бела дня воровали тротуарную плитку

0

Прохожие сняли на камеру, как мужчина и две женщины средь бела дня воровали тротуарную плитку. Инцидент произошёл на улице Штефан Няга.

Судя по видеозаписи, опубликованной в социальной сети, мужчина, не торопясь, складывал строительный материал в свой автомобиль. В этом ему помогали ещё две женщины, передаёт publika.md.

По словам представителей правоохранительных органов, по данному инциденту не было зарегистрировано жалоб. Однако ИП сектора Буюканы намерена идентифицировать преступников. Им грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.