Наглость без границ: в столице мужчина и две женщины средь бела дня воровали тротуар

Наглость без границ: в столице мужчина и две женщины средь бела дня воровали тротуар

Прохожие сняли на камеру, как мужчина и две женщины средь бела дня воровали тротуар. Инцидент произошёл на улице Штефан Няга.

Судя по видеозаписи, опубликованной в социальной сети, мужчина, не торопясь, складывал строительный материал в свой автомобиль. В этом ему помогали ещё две женщины, передаёт publika.md.

По словам представителей правоохранительных органов, по данному инциденту не было зарегистрировано жалоб. Однако ИП сектора Буюканы намерена идентифицировать преступников. Им грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

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