Наглого вора спугнула хозяйка дома в Тирасполе

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В милицию за помощью обратилась 61-летняя тираспольчанка. Ночью 12 января она услышала шум в помещении швейной мастерской, под которую отведена часть жилого дома. Хозяйка зашла в цех, но там никого не было.

Утром женщина обнаружила следы взлома и открытую настежь входную дверь. В результате проведённых мероприятий оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.

Двадцатилетний житель города был доставлен в милицию для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, молодой человек раньше неоднократно бывал в мастерской, когда проходил практику, пишет mvdpmr.org.

По факту покушения на кражу проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.