Наглое ограбление средь бела дня в Кишиневе: злоумышленники напали на пенсионерку на остановке и выхватили у нее сумку (ВИДЕО)

0

Двое жителей столицы в возрасте 32 и 39 лет, соответственно, ранее осужденные за различные преступления, были задержаны сотрудниками Инспектората полиции сектора Чеканы и помещены в изолятор временного размещения на 72 часа за совершение кражи. Инцидент произошел 31 марта на остановке общественного транспорта на улице Волунтарилор. Злоумышленники напали на 69-летнюю женщину и украли у нее сумку, в которой находились деньги и другие материальные ценности, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сумма причиненного ущерба составила 750 леев. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Их доставили в участок, где они признали вину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.