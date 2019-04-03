Наглое ограбление средь бела дня в Кишиневе: злоумышленники напали на пенсионерку на остановке и выхватили у нее сумку (ВИДЕО)

Наглое ограбление средь бела дня в Кишиневе: злоумышленники напали на пенсионерку на остановке и выхватили у нее сумку (ВИДЕО)

Двое жителей столицы в возрасте 32 и 39 лет, соответственно, ранее осужденные за различные преступления, были задержаны сотрудниками Инспектората полиции сектора Чеканы и помещены в изолятор временного размещения на 72 часа за совершение кражи. Инцидент произошел 31 марта на остановке общественного транспорта на улице Волунтарилор. Злоумышленники напали на 69-летнюю женщину и украли у нее сумку, в которой находились деньги и другие материальные ценности, после чего скрылись в неизвестном направлении. 

Сумма причиненного ущерба составила 750 леев. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Их доставили в участок, где они признали вину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md