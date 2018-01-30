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Наглое ограбление пенсионерки совершил житель Приднестровья

Наглое ограбление пенсионерки совершил житель Приднестровья

57-летняя жительница села Воронково проходила неподалёку от храма, когда мужчина вырвал у неё из рук сумку.

Злоумышленник скрылся, унося с собой документы и деньги потерпевшей. Женщина обратилась в милицию.

– Сотрудники отдела внутренних дел задержали подозреваемого по горячим следам. Распорядиться чужим имуществом он не успел, – пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

По информации источника, 25-летний местный житель ранее неоднократно преступал закон. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан.

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