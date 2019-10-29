Нагло грабил наивных жертв: 18-летнего нарушителя удалось задержать (ВИДЕО)

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18-летний житель района Штефан-Водэ был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении двух ограблений. В обоих случаях речь идёт об электронных сигаретах «IQOS».

11 октября в полицию обратился 19-летний парень и рассказал, что его ограбили на улице Е. Кока в секторе Буюканы. Он встретился с подозреваемым, чтобы продать ему электронную сигарету. Однако последний выхватил товар и убежал в неизвестном направлении. Ущерб, причинённый жертве, составил 1 460 леев.

Второй случай произошёл 13 октября. Под предлогом приобретения электронной сигареты подозреваемый встретился с 20-летней жительницей Дурлешт и также украл у девушки предлагаемый товар. Ущерб составил 2 100 леев.

Вскоре нарушителя удалось задержать. Молодой человек признал свою вину и сообщил, что украденные товары продал с целью получения прибыли. Согласно действующему уголовному законодательству ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.