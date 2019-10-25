Наглядный анализ: с какими социальными инициативами выступили президент и ПСРМ и что предложило правительство

Атаки на президента и ПСРМ – это способ отвлечения внимания людей от насущных проблем и оправдания “скромных” результатов правительства. Так считает депутат Партии социалистов Владимир Односталко.
Публикуем его комментарий на этот счет от первого лица.
Зачем мы голосовали за правительство, если мы не оправдываем ожидания людей?!
Кратко о социальном блоке.
Какие ожидания у граждан от новой власти:
– Снижение тарифов, (если это невозможно, как минимум их неповышение).
– Увеличение пенсий, пособий и других социальных выплат.
– Повышение оплаты труда учителей, врачей, рабочих – всех категорий бюджетников.
– Доступ к качественным медикаментам и медицинских услугам.
– Многое, многое, многое другое.
С какими законодательными социальными (для людей!) инициативами на утверждение пришли правительство / президентура в парламент?
ПРАВИТЕЛЬСТВО – НИ ОДНОЙ инициативы! Ни одной! (уточнение бюджетов не в счет – это технический процесс, он проходит каждый год в середине года + – в одно и тоже время).
“ACUM” – 1 инициатива. Проект закона о финансовой прозрачности медицинских учреждение (у кого купили, на какую сумму и так далее). Нужно отметить, что проект подготовлен одной общественной организацией. Об этом поговорим больше, но позже.
На уровне решений правительства:
1. Повышение оплаты за ночные дежурства медикам. (здесь вопрос дискутируемый, так как по закону медучреждение и так может давать надбавку в случае ночных дежурств от 50%-ти до 100%)
2. Увеличение единовременного пособия по рождению ребенка. Запишем это тоже, хотя нужно быть честным и сказать, что до этого эта сумма была “коробкой для новорожденных” а сейчас, она перешла в финансовую форму. Правильно будет так – соединили 2 социальных инструмента, но от этого больше не стало. 1+1 все равно = 2.
Президент и ПСРМ:
1. Индексация пенсий дважды в год. В первом чтении проголосовано.
2. Увеличение коэффициента по выплате компенсации на холодный период года.
3. Получение гарантированной пенсии на протяжении 5-ти лет после выхода на пенсию в случае смерти супруга/супруги одним из них.
4. Введение персональной пенсии. В случае если страховой стаж гражданина превышает 45 лет, то прибавка в 15%.
5. Увеличение пособия всем инвалидам 1-2-3 группы на 40%.
6. Увеличение пособия людям пенсионного возраста, которые не имеют минимальных 15-ти лет для получения минимальной пенсии на 30%
7. Учреждение семейного капитала. Единовременная выплата при рождении первого / второго/ третьего и последующих детей.
8. Возврат инструкции в медикаментах на русском языке.
9. Сокращение срока перерасчета пенсий для работавших и работающих пенсионеров. Сегодня период – до 2027 года. Мы сокращаем до 2022 года.
10. Снятие арендной платы за учебники 1-9 классов – проголосовано в первом чтении.
В заключении вспоминаю слова В.В. Путина: “Зачем нам нужен мир, если в нем нет России?”. Так и у нас: “Зачем нам нужно правительство, если оно не оправдывает ожидания граждан?”.
Друзья, партнеры, давайте работать вместе!