Наглядный анализ: с какими социальными инициативами выступили президент и ПСРМ и что предложило правительство

Какие ожидания у граждан от новой власти:

– Снижение тарифов, (если это невозможно, как минимум их неповышение).

– Увеличение пенсий, пособий и других социальных выплат.

– Повышение оплаты труда учителей, врачей, рабочих – всех категорий бюджетников.

– Доступ к качественным медикаментам и медицинских услугам.

– Многое, многое, многое другое.

С какими законодательными социальными (для людей!) инициативами на утверждение пришли правительство / президентура в парламент?

ПРАВИТЕЛЬСТВО – НИ ОДНОЙ инициативы! Ни одной! (уточнение бюджетов не в счет – это технический процесс, он проходит каждый год в середине года + – в одно и тоже время).

“ACUM” – 1 инициатива. Проект закона о финансовой прозрачности медицинских учреждение (у кого купили, на какую сумму и так далее). Нужно отметить, что проект подготовлен одной общественной организацией. Об этом поговорим больше, но позже.

На уровне решений правительства:

1. Повышение оплаты за ночные дежурства медикам. (здесь вопрос дискутируемый, так как по закону медучреждение и так может давать надбавку в случае ночных дежурств от 50%-ти до 100%)

2. Увеличение единовременного пособия по рождению ребенка. Запишем это тоже, хотя нужно быть честным и сказать, что до этого эта сумма была “коробкой для новорожденных” а сейчас, она перешла в финансовую форму. Правильно будет так – соединили 2 социальных инструмента, но от этого больше не стало. 1+1 все равно = 2.

Президент и ПСРМ:

1. Индексация пенсий дважды в год. В первом чтении проголосовано.

2. Увеличение коэффициента по выплате компенсации на холодный период года.

3. Получение гарантированной пенсии на протяжении 5-ти лет после выхода на пенсию в случае смерти супруга/супруги одним из них.

4. Введение персональной пенсии. В случае если страховой стаж гражданина превышает 45 лет, то прибавка в 15%.

5. Увеличение пособия всем инвалидам 1-2-3 группы на 40%.

6. Увеличение пособия людям пенсионного возраста, которые не имеют минимальных 15-ти лет для получения минимальной пенсии на 30%

7. Учреждение семейного капитала. Единовременная выплата при рождении первого / второго/ третьего и последующих детей.

8. Возврат инструкции в медикаментах на русском языке.

9. Сокращение срока перерасчета пенсий для работавших и работающих пенсионеров. Сегодня период – до 2027 года. Мы сокращаем до 2022 года.

10. Снятие арендной платы за учебники 1-9 классов – проголосовано в первом чтении.

В заключении вспоминаю слова В.В. Путина: “Зачем нам нужен мир, если в нем нет России?”. Так и у нас: “Зачем нам нужно правительство, если оно не оправдывает ожидания граждан?”.

Друзья, партнеры, давайте работать вместе!