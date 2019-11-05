Нагачевский – Санду: Оставьте интриги

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Советник председателя парламента Фадей Нагачевский ответил на заявления премьера Майи Санду о том, что Игорь Додон занимается подковерными играми, которые, якобы, мешают реформе юстиции. В данной связи, Нагачевский подчеркнул, что не понимает обвинений, высказанных главой кабинета министров, учитывая, что проектом реформы юстиции занималось Министерство юстиции, а не глава государства.

– До меня дошли слухи, что кое-кто обвиняет президента в игре с реформой юстиции. Я в замешательстве. Разве не Минюст разработал проект реформы, с которым мы опозорились в Венецианской комиссии? Сейчас Минюст внес поправки в концепцию реформы, и снова дилетантство, – сказал он.

В данной связи, советник председателя парламента подчеркнул, что кто-то играет со страной, пытаясь ввести в заблуждение население.

– Разве не исполнительная власть настояла на изменении способа назначения генерального прокурора через Минюст? И сейчас они жалуются, что не вышло то, чего они хотели? Ходят слухи, что Минюст намеревается собрать членов комиссии по отбору генерального прокурора. Это вызывает подозрения. Похоже, кто-то играет со страной, – считает Нагачевский.

Подводя итог, Фадей Нагачевский призвал членов кабинета министров перестать заниматься интригами и начать, наконец, работать.

– Разве не Министерство юстиции пытается дискредитировать представителя парламента вместо того, чтобы признать ошибки? Может, я забыл, и у Минюста были удачные проекты, которые как-то блокировались? P.S. Оставьте интриги и займитесь работой, – подытожил он.