Нагачевский: Решение ЦИК – как бомба в основании признания парламентских выборов в Молдове (ВИДЕО)

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На протяжении последней недели социалисты тщательно следили за поведением электоральных конкурентов на предмет соблюдения ими избирательного законодательства. К сожалению, несмотря на существование Кодекса о выборах и четко прописанных в нем правил, последние участниками выборов не соблюдаются, констатировал в рамках пресс-конференции юрист Фадей Нагачевский.

По его словам, наиболее частые нарушения заключаются в использовании административного ресурса партией власти, подкупе избирателей, атаках и фальшивых обвинениях в адрес социалистов, которые звучали и в предыдущих кампаниях. Нагачевский отметил, что действия всех избирательных конкурентов, безосновательно поливающих грязью социалистов, будут оспорены в судебной инстанции.

Юрист также обратил внимание на “чрезвычайно наглое” решение ЦИК, который установил некую связь между кампанией президента страны по информированию граждан об амнистии для молдавских мигрантов в России и снятии таможенных пошлин на молдавские товары, и Партией социалистов.

– Мы считаем, что это наглое и политическое решение, потому что на протяжении своего мандата президент провел 250 встреч с гражданами. Он не активизировался во время кампании, а все это время вел деятельность по информированию населения. Что касается миграционной амнистии – эта процедура началась еще в 2017 году, когда был ее первый этап, и ею воспользовались примерно 17,5 тысяч граждан Молдовы. Второй этап касается большего количества граждан. Экспорт – также очень наболевшая тема, и это решение будет действительно 6 месяцев, поэтому президент не то, чтобы вправе, а обязан сообщить об этом гражданам, которые могут воспользоваться этими преимуществами, – сказал Нагачевский.

По его мнению, данное решение ЦИК может повлиять на признание выборов в нашей стране и не исключил, что власть, тем самым, готовит почву для непризнания мандатов в некоторых одномандатных округах, где могут победить социалисты.

– Если до прошлой недели был один вопрос: “Кто победит на выборах?”, то теперь уместно задаться вопросом: “А эти выборы вообще будут признаны?”. Мы продолжаем призывать наших избирательных конкурентов к законности и позволить избирателям самостоятельно реализовать свою волю, без паники и хаоса в стране, – добавил он.