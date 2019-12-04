Нагачевский анонсировал отставки на фоне освобождения Филата

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Министр юстиции Фадей Нагачевский сообщил, что сегодня последуют отставки в учреждениях, подведомственных министерству, которое он возглавляет. Это произойдёт на фоне преждевременного освобождения бывшего премьера-министра Влада Филата, которое произошло без ведома министра юстиции. Об этом Фадей Нагачевский заявил после заседания Высшего совета безопасности.

– Я узнал об освобождении Филата из прессы, и мне интересно, почему эта информация дошла до меня так поздно. Будут проведены кадровые перестановки в учреждениях, подведомственных Министерству юстиции. Национальной администрацией пенитенциарных учреждений, и в целом пенитенциарной системой, руководят временно исполняющие обязанности директоров, многое в этой системе уже деградирует, а эти временные руководители не хотят понимать, что они подчиняются Министерству юстиции, – возмутился Нагачевский.

По мнению министра юстиции, существует некое препятствие со стороны администрации пенитенциарных учреждений. Он считает, что дело Филата представляет общественный интерес, поэтому руководство Национальной администрации пенитенциарных учреждений должно было, прежде всего, оповестить министра юстиции, чтобы он в свою очередь смог информировать представителей прессы.

– Естественно, сегодня некоторые кадры будут отправлены в отставку за неисполнение своих обязательств, и у меня уже есть сомнения, касаемо добросовестности при выполнении служебных обязанностей, – отметил Нагачевский.

Министр юстиции считает, что необходимо проверить, не работала ли пенитенциарная система по заговору, в интересах некоторых лиц, и имело ли место злоупотребление служебным положением в данном случае.

Напомним, что вчера, 3 декабря, бывший премьер-министр Влад Филат, задержанный в 2015 году и приговоренный к девяти годам тюремного заключения, был освобожден условно-досрочно.