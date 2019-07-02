Надувательство или халатность? В столичных троллейбусах продолжают выдавать билеты старого образца (ФОТО)

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Билеты на столичный общественный транспорт нового образца должны были быть пущены в оборот вчера, 1 июля. Однако по некоторым маршрутам продолжают распространять билеты старого формата. Один из них попал в руки жительницы столицы, которая сфотографировала талончик и опубликовала изображение в социальной сети.

– Этот билет мне дали сегодня в троллейбусе 10 маршрута. Если это билет старого образца, то почему его по-прежнему выдают, раз примэрия заявила о переходе 1 июля на новые? Если нового, то чем он отличается от старого и на что были потрачены почти полмиллиона леев? – возмутилась горожанка.

Стоит отметить, что данный случай – не единичный. Так, в комментариях еще один кишиневец рассказал, что ему также выдали билет старого образца – в троллейбусе маршрута №13.

Напомним, Управление электротранспорта решило обновить билеты в связи с участившимися случаями их подделывания. Новые талончики содержат защитные элементы, которые, как считают в RTEC, спасут их от фальсификации. Печать новых билетов обошлась бюджету предприятия в 430 тысяч леев.

Фракцию ПСРМ в МСК возмутило решение Управления электротранспорта направить почти 500 тысяч леев на бумажные билеты. Стоит отметить, что на протяжении 4 лет советники-социалисты пытаются добиться внедрения в столице проекта об электронных билетах в общественном транспорте.