Надо знать: что делать, если банкомат cash in неправильно подсчитал ваши деньги

Надо знать: что делать, если банкомат cash in неправильно подсчитал ваши деньги

Молдаване все чаще используют банковскую карту. Во втором квартале количество транзакций с картами увеличилось более чем на один миллион, или на 10% по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года.

Большинство пользователей по-прежнему предпочитают снимать наличные с карточек и платить наличными: из банкоматов было выдано более 11 млрд. леев.

Хотя услуги автоматизированы, пользователи карт могут также сталкиваться с исключительными ситуациями, когда банкоматы ошибаются с подсчетами. Такие ошибки чаще всего встречаются при использовании услуги пополнения банковской карты в банкоматах (cash in), пишет deschide.md.

Операторы банкомата рассказали, что в такой ситуации клиенту надо вернуться в банк и сделать письменный запрос о пересмотре операции. Когда банкомат открыт, банкноты, которые не были учтены, берутся из отдельной секции и возвращаются владельцу.

В нашей стране в обороте насчитывается почти 1 миллион 850 тысяч карт и действуют 1.110 банкоматов.

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