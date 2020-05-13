Нацкомиссия объявит в пятницу чрезвычайное положение в области здравоохранения

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15 мая в Молдове завершается режим чрезвычайного положения, установленный парламентом сроком на 60 дней 17 марта. Правительство не намерено продлевать его, однако это не значит, что все ограничения и жесткие правила будут разом отменены. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику.

– Более того, хочу вам сказать, что в пятницу состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, которая два месяца назад установила “красный код” в связи с коронавирусом, а в пятницу объявит чрезвычайное положение в области здравоохранения на территории РМ. На платформе этой комиссии будут приниматься решения по поводу уже введенных ограничений. Если будет необходимо – будут введены новые правила. Но еще раз повторю: отмена режима ЧП не означает отмену всех правил и норм. Очень прошу всех граждан соблюдать их и далее, – сказал Кику.

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