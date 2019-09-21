Национальный День вина: какая программа ожидает горожан и гостей столицы

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18-й традиционный День вина будет отмечаться в этом году 5 и 6 октября. Как и ранее, на площади Великого национального собрания будут созданы несколько отдельных зон, однако в этом году мероприятия затронут также пешеходную улицу в центре Кишинёва.

Традиционно открытие фестиваля пройдет на ПВНС, пишет unica.md. По периметру площади будут расположены стенды 70 виноделов, согласно регионам, которые они представляют. Винодельни предложат гостям вина урожая 2019 года и более зрелые экземпляры. Также пройдут демонстрации новых продуктов, винные дегустации и многочисленные мастер-классы. В рамках мероприятия посетители смогут приобрести вина по промо-ценам. У входа в винный городок будет работать инфопункт, где посетители смогут узнать информацию о программе мероприятия, приобрести билеты и получить рекламные материалы.

Зона отдыха

Здесь гости смогут отдохнуть за специальными столами и скамейками. До 16:00 у посетителей будет возможность насладиться выступлениями известных исполнителей и групп.

Гастрономическая зона

Традиционную кухню можно будет попробовать в районе арки, вокруг которой будут расположены десятки стендов частных агентов и кейтеринговых компаний, предлагающих посетителям отведать молдавские блюда.

Познавательная зона

В этом году традиционная Школа Вина пройдёт гораздо масштабнее. В двух специально оборудованных палатках с 13:00 до 19:00 пройдут мастер-классы под руководством профессиональных сомелье.

Зона ремесленников и крестьянский двор

В этой зоне пройдут мастер-классы по плетению корзин и мебели из лозы. На пешеходной улице посетители смогут приобрести изделия ручной работы, изготовленные народными умельцами.

Концертная зона

На главной сцене столицы выступят известные местные и приглашённые артисты: Pasha Parfeni, Tharmis, Lupii & Calancea, Dj Marcus Lower, LUIKU (Украина), Vița de Vie (Румыния) и др.

Зона приключений

Посетители смогут отправиться в винный тур прямо от инфопункта, расположенного на бул. Григоре Виеру. Желающие смогут посетить 11 виноделен, которые подготовили специальные программы по случаю Дня вина: Basavin Winery, MIMI, Chateau Cojușna, Mileștii Mici, Chateau Purcari, Chateau Vartely, Poiana Winery, Comrat Wines, KARAGANI, Barza Albă, Kvint.