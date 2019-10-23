Национальный день озеленения пройдет в Молдове 26 октября

0

Различные виды деревьев и кустарников будут высажены на территории Республики Молдова в рамках Национальной кампании по закладке зеленых насаждений «Дерево нашего долголетия», которая стартует в этом году 26 октября и продлится до конца ноября.

Организация кампании в населенных пунктах страны будет осуществляться местными властями I и II уровней, а 26 октября, в Национальный день озеленения, будут задействованы все государственные учреждения. Так, в субботу сотрудники Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды будут высаживать саженцы на берегах реки Реут в Оргеевском районе, а другие центральные госучреждения примут участие в кампании на различных лесных предприятиях Кишинева, пишет moldpres.md.

Национальный день озеленения «Дерево нашего долголетия» был учрежден президентским указом в 1995 году и проводится в последнюю субботу октября.