Национальный банк Молдовы вводит в обращение набор монет в нумизматических целях (ФОТО)

Национальный банк Молдовы вводит в обращение набор монет в нумизматических целях (ФОТО)

Набор представлен в виде буклета, включенного в картонный футляр, который содержит по две металлические монеты, находящиеся в обращение номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 леев, зафиксированные в капсулы из прозрачного пластика.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Молдовы, металлические монеты, включенные в набор, принимаются в качестве платежного средства на территории Республики Молдова по их номинальной стоимости. Продажа денежного набора осуществляется посредством лицензированных банков Республики Молдова, которые самостоятельно устанавливают стоимость продажи, которая не должна превышать более 3 процентов от стоимости, установленной НБМ.

Наборы были выпущены тиражом 5 000 экземпляров. Продажная цена набора монет представлена на официальной странице НБМ в разделе «МОНЕТА» – Стоимость юбилейных и памятных монет и банкнот и других нумизматических изделий, представленных Национальным банком Молдовы для продажи.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md