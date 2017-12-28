121

Национальный антикоррупционный центр может лишиться своего изолятора (DOC)

Национальный антикоррупционный центр может лишиться своего изолятора (DOC)

Причиной этому станет разработанный правительством проект закона о внесении поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о правонарушениях и ряд законодательных актов в этой области.

Согласно информационной записке, «принятие этого законопроекта улучшит инвестиционный климат и создаст механизм для освобождения от уголовной ответственности за преступления, которые были совершены без применения физического либо умственного насилия, не привели к какому-либо вреду жизни и здоровью лица, или не были совершены организованной преступной группировкой или преступной организацией», пишет unimedia.info.

В этой же инициативе предлагается исключить право Национального антикоррупционного центра располагать изолятором.

В самом учреждении выразили несогласие с такой инициативой правительства. В ведомстве заявили, что это решение «подорвет усилия ведомства в эффективной борьбе за рассмотрение уголовных дел в области борьбы с коррупцией». В докладе НАЦ также говорится, что это повлечет за собой чрезвычайные дополнительные расходы из государственного бюджета.

CNA by Михаил Ахремцев on Scribd

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md