Национальный антикоррупционный центр может лишиться своего изолятора (DOC)

Причиной этому станет разработанный правительством проект закона о внесении поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о правонарушениях и ряд законодательных актов в этой области.

Согласно информационной записке, «принятие этого законопроекта улучшит инвестиционный климат и создаст механизм для освобождения от уголовной ответственности за преступления, которые были совершены без применения физического либо умственного насилия, не привели к какому-либо вреду жизни и здоровью лица, или не были совершены организованной преступной группировкой или преступной организацией», пишет unimedia.info.

В этой же инициативе предлагается исключить право Национального антикоррупционного центра располагать изолятором.

В самом учреждении выразили несогласие с такой инициативой правительства. В ведомстве заявили, что это решение «подорвет усилия ведомства в эффективной борьбе за рассмотрение уголовных дел в области борьбы с коррупцией». В докладе НАЦ также говорится, что это повлечет за собой чрезвычайные дополнительные расходы из государственного бюджета.

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