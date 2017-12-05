Национальные молдавские блюда всё больше ценятся за рубежом

Молдавские традиции и кухня находят все больше приверженцев по миру.

В США популярность приобрел ресторан молдавской кухни Moldova Authentic. Он расположен в городе Ньютон штата Массачусетс на северо-востоке США. пишет unimedia.info.

В публикации местного издания harvardmagazine.com блюда, подаваемые в заведении, описываются как очень привлекательные и вкусные. В меню ресторана — истинно молдавские блюда: голубцы, соленья, мамалыга, плацинды, а также домашняя лапша с маслом и брынзой, и многое другое.

«Фруктовый пунш в зимний день, кофе или бокал вина, суп с курицей и лапшой или традиционные плацинды с яблоком: вот доказательства того, что великие вкусы можно найти даже в небольших местах» — так описываются блюда ресторана в публикации.