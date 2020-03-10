Национальное управление по делам гражданства приостанавливает деятельность в связи с коронавирусом

Национальное управление по делам гражданства приостанавливает деятельность в связи с коронавирусом

В период с 11 по 13 марта будет приостановлена деятельность Национального управления по делам гражданства в Бухаресте и в территориальных офисах. Соответствующий приказ был подписан директором Нацуправления по делам гражданства в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Так, в указанный период будет невозможным регистрация дел, касающихся гражданства, собеседование с заявителями, деятельность регистрации населения и принятие присяги для получения гражданства Румынии, проводимые в офисе Национального управления по делам гражданства, передаёт deschide.md.

Тем временем онлайн запись для регистрации дел, касающихся гражданства, проводиться будет.

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